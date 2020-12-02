Son Dakika | 12 yıllık sır çözüldü: Kazayla değil trafikte sıkıştırılarak öldürülmüş
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Son Dakika | 12 yıllık sır çözüldü: Kazayla değil trafikte sıkıştırılarak öldürülmüş

02.12.2020 13:18 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:17

Son dakika haberi: 12 yıllık sır çözüldü: Kazayla değil trafikte sıkıştırılarak öldürülmüş Mersin'de 12 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Cuma Çabuk'un trafikte sıkıştırılarak öldürüldüğü belirlendi Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı Mersin'de 12 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden...

12 yıllık sır çözüldü: Kazayla değil trafikte sıkıştırılarak öldürülmüş

Mersin'de 12 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Cuma Çabuk'un trafikte sıkıştırılarak öldürüldüğü belirlendi

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

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MERSİN - Mersin'de 12 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden bir kişinin, bilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Cuma Çabuk'un trafikte sıkıştırılması sonucu kaza yaparak hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olası kast ile Cuma Çabuk adlı gencin öldürülmesi olayını aydınlattı. 3 Nisan 2008 tarihinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Caddesinde meydana gelen motosiklet kazasında Cuma Çabuk hayatı kaybetmiş, jandarma ekiplerinin incelemesinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

12 yıllık sır çözüldü

İhbar üzerine olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yeniden çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktul Cuma Çabuk'un, C.D. isimli şahıs tarafından araba ile sıkıştırılarak kaza yapmasına sebebiyet vermesi sonucu öldüğü, olaya HD. ve M.D. isimli şahısların da katıldığını belirledi. Bunun üzerine şahısların adreslerine operasyon yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bugün emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | 12 yıllık sır çözüldü: Kazayla değil trafikte sıkıştırılarak öldürülmüş
Son Dakika | 12 yıllık sır çözüldü: Kazayla değil trafikte sıkıştırılarak öldürülmüş
Son Dakika | 12 yıllık sır çözüldü: Kazayla değil trafikte sıkıştırılarak öldürülmüş
Son Dakika | 12 yıllık sır çözüldü: Kazayla değil trafikte sıkıştırılarak öldürülmüş
Son Dakika | 12 yıllık sır çözüldü: Kazayla değil trafikte sıkıştırılarak öldürülmüş
Son Dakika | 12 yıllık sır çözüldü: Kazayla değil trafikte sıkıştırılarak öldürülmüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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