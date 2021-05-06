Son dakika haber: Kazaya koşan itfaiye eri doğum günü pastasını görünce şaşkına döndü

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gelen ihbar üzerine itfaiye aracına binen itfaiye eri, doğum günü pastası ile karşılaşınca şaşkına döndü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gelen ihbar üzerine itfaiye aracına binen itfaiye eri, doğum günü pastası ile karşılaşınca şaşkına döndü.

Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri, iş arkadaşları Ramazan Kabuk'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. İtfaiye eri Kabuk'un doğum gününün gece nöbetine denk gelmesiyle ekip arkadaşları pasta alarak ona sürpriz yapmak istedi. Ekip arkadaşları bir vatandaş gibi itfaiyeyi arayarak sıkışmalı kaza ihbarında bulundu. Alarmın çalmasıyla yardım için itfaiye aracına koşan itfaiye eri Kabuk, araca binerken doğum günü pastası ile içeride bekleyen ekip arkadaşları karşılaştı.

Doğum gününü kutlamak için kendisine sürpriz yapan ekip arkadaşlarını araçta gören itfaiye eri, şaşkınlığını gizleyemedi. Pastadaki mumları üfleyerek söndüren Kabuk, gelen ihbarın ekip arkadaşlarının kendisine sürpriz yapmak amacı ile alarmın çaldığını öğrendi.

İtfaiye eri Ramazan Kabuk, şaşkınlık içerisinde yaşadığı mutluluğunu "Bütün ekip arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. İyiki sizin gibi ailem var" diye tarif etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı