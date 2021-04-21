Son dakika haber... Kazaya karışan ticari taksi simitçi tezgahına daldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kazaya karışan ticari taksi simitçi tezgahına daldı

Son dakika haber... Kazaya karışan ticari taksi simitçi tezgahına daldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kazaya karışan ticari taksi şoförü çarpışmanın etkisiyle cadde kenarında duran simitçi tezgahına daldı.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kazaya karışan ticari taksi şoförü çarpışmanın etkisiyle cadde kenarında duran simitçi tezgahına daldı. Kazada şok yaşayan simitçi hafif yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 11.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre durakta yolcu aldıktan sonra yola katılan belediye otobüsünü gördükten sonra otobüsten uzaklaşmak için manevra yapan K.T. idaresindeki 35 GR 9631 plakalı Renault marka araç ile sol şeritten gelen N.M. idaresindeki 35 T 6880 plakalı Renault marka ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi, yol kenarında bulunan simitçi tezgahına daldı. Tezgahı enkaza dönen simitçi Metin T. ise kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Metin T.'nin durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

"Kaçmasaydı arabanın altında kalacaktı"

Olayı gören esnaflardan Halil Hıdır, kaza esnasında simitçiyi uyardığını, kaçmasaydı arabanın altında kalabileceğini söyledi. Hıdır, "Ben içerideydim. Kapının önüne geldiğimde baktım bir taksi geliyor. Yaklaşık 2 metre kala aracı görünce simitçiye kaç diye uyardım. Kaçmasaydı arabanın altında kalacaktı. Şimdi aradık kendisini, ayağı kırılmış durumu iyiymiş" diye konuştu.

Kaza anı kamerada

Öte yandan iki otomobilin çarpışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde duraktan hareket eden belediye otobüsün yola doğru hareket etmesi üzerine otomobilin manevra yapması ve taksi ile çarpışması yer alıyor. - İZMİR

Son dakika haber... Kazaya karışan ticari taksi simitçi tezgahına daldı
Son dakika haber... Kazaya karışan ticari taksi simitçi tezgahına daldı
Son dakika haber... Kazaya karışan ticari taksi simitçi tezgahına daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var
Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Konuşmak için yanına çağırdığı taksi şoförünü, kanlar içerisinde bıraktı
Konuşmak için yanına çağırdığı taksi şoförünü, kanlar içerisinde bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Hande Erçel Ebru Gündeş
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kazaya karışan ticari taksi simitçi tezgahına daldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:38:14. #1.14#

title