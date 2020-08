Son dakika haber: Kazaya karışan düğün konvoyundaki vatandaşlar kamyonet sürücüsüne saldırdı Son dakika 3. sayfa haberine göre Kazaya karışan düğün konvoyundaki vatandaşlar kamyonet sürücüsüne saldırdı -1 kamyonet ve 4 araç birbirine girdi, 1 kişi gözaltına alındı Denizli'de bir düğün konvoyu seyir halinde ilerlediği sırada 1 kamyonet ve 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

DENİZLİ - Denizli'de bir düğün konvoyu seyir halinde ilerlediği sırada 1 kamyonet ve 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan gelin arabasındaki damat ve yakınları kamyon sürücüsüne saldırdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu, konvoy yaptığı sırada trafiğin sıkışmasından dolayı aniden araçların durduğu öğrenildi. Ankara istikametine seyir halinde olan Ali F., idaresindeki 64 AAC 850 plakalı Ford markalı kamyonun önünde aniden bir aracın durması neticesinde düğün konvoyunda ki Renault markalı 34 SA 7256 plakalı otomobil sürücüsü Şükrü D.'nin de aniden durması ile yaklaşık 4 araç 1 kamyonetin karışması ile zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ailenin gelin arabasını kiraladığı ve kazaya karışması ile sinirlenen aile üyelerinden damat Arda D. ve damadın babası Şükrü D., ile gelinin yakınları kamyonet sürücüsüne saldırdı. Saldırı anında kamyonetin kontağını almaya çalışanlar ise olay yerine gelen trafik polisinin müdahalesi ile ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olaya müdahale de bulundu. O anlarda bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an be an kaydedildi.

Öte yandan, meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

