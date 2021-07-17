Son dakika haber... Kazaya karışan aracın sürüsü kayıplara karıştı
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Son dakika haber... Kazaya karışan aracın sürüsü kayıplara karıştı

Son dakika haber... Kazaya karışan aracın sürüsü kayıplara karıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada iki araç kavşakta çarpıştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada iki araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç yoldan çıkarak bir apartmanın garajında bulunan otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü kayıplara karıştı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ç.'nin kullandığı 07 ACK 416 plakalı otomobil ile Abdurrahman T.'nin kullandığı 07 LZ 214 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, bir apartmanın yanındaki garajda park halinde bulunan Seval Ş.'ye ait 07 AHG 042 plakalı otomobile çarptı. Kazada can kaybı ve yaralı olmaz iken otomobil sürücüsü Hüseyin Ç., kaza sonrası kayıplara karıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika haber... Kazaya karışan aracın sürüsü kayıplara karıştı
Son dakika haber... Kazaya karışan aracın sürüsü kayıplara karıştı
Son dakika haber... Kazaya karışan aracın sürüsü kayıplara karıştı
Son dakika haber... Kazaya karışan aracın sürüsü kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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