Son dakika haber: Kazakistan ve Türkiye, savunma alanında yeni iş birliği imkanlarını görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre NUR Kazakistan ve Türkiye, radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma alanlarında yeni iş birliği imkanlarını görüştü.