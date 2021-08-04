Son dakika haber: Kazakistan ve Türkiye, savunma alanında yeni iş birliği imkanlarını görüştü
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Son dakika haber: Kazakistan ve Türkiye, savunma alanında yeni iş birliği imkanlarını görüştü

Son dakika haber: Kazakistan ve Türkiye, savunma alanında yeni iş birliği imkanlarını görüştü
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre NUR Kazakistan ve Türkiye, radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma alanlarında yeni iş birliği imkanlarını görüştü.

NUR Kazakistan ve Türkiye, radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma alanlarında yeni iş birliği imkanlarını görüştü.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, iki ülke savunma bakanlıklarının yetkili temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma alanlarının, Kazakistan ve Türkiye savunma kurumları arasında belirlenen yeni iş birliği alanları olduğuna işaret edilen açıklamada, "Taraflar, söz konusu alanda uzmanların eğitimi, muharebe eğitim süreci, birimlerin teknik donanımıyla ilgili perspektifleri ele aldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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