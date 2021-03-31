Son Dakika | NUR SULTAN - Kazakistan, Türk Devletleri Ortak Ekonomik Bölgesi kurulmasını önerdi
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Son Dakika | NUR SULTAN - Kazakistan, Türk Devletleri Ortak Ekonomik Bölgesi kurulmasını önerdi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Türkistan'da büyük ticaret potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Türkistan'da Türk Devletleri Ortak Ekonomik Bölgesinin kurulmasını öneriyorum.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Türkistan'da büyük ticaret potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Türkistan'da Türk Devletleri Ortak Ekonomik Bölgesinin kurulmasını öneriyorum." dedi.

Tokayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi'nde konuştu.

Türk Konseyi bünyesinde yürütülen Türk entegrasyonu çalışmalarının önemine dikkati çeken Tokayev, "Bizim amacımız Türk dünyasını 21. yüzyılda önemli ekonomik ve insani bölgeye dönüştürmek." diye konuştu.

Tokayev, zirvenin "Türkistan, Türk Dünyasının Manevi Başkenti" başlığıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Türk-İslam medeniyetinin yaygınlaşmasında öncü rol üstlenen Türkistan'ı tüm dünyaya birlikte tanıtmalıyız." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Kazakistan'ın Türk dili konuşan ülkelerle ticaret hacminin yüzde 11,2 azaldığı bilgisini paylaşan Tokayev, "Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan ve yeniden canlanmaya başlayan kadim kent Türkistan'ın ulaşım alanında büyük potansiyeli bulunuyor. Türkistan'da Türk Devletleri Ortak Ekonomik Bölgesinin kurulmasını öneriyorum." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk dünyasının ilk ortak finans kurumu olacak Türk Yatırım Fonu'nun, Astana Uluslararası Finans Merkezi'nde faaliyet göstermesi önerisinde de bulundu.

Eğitim alanında "Ulu Türkler Eğitim Fonu" kurulması gerektiğini kaydeden Tokayev, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Üniversitesinde lisans eğitimi almak isteyen Türk devletlerinden 50 öğrenciye burs vermeye hazır olduklarını söyledi.

"Türk dünyasından kardeşlerimizi Türkistan'a bekliyoruz"

Türk Konseyi Onursal Başkanı ve Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de Türk dünyası entegrasyonu alanında son dönemde önemli adımlar atıldığını belirterek, "Ülkelerimizin Latin alfabesini kullanması bize ortak bir sistem verecektir. Bunun sayesinde biz gençlerimizin küresel düzeyde gelişmesine imkan sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Nazarbayev, 2018'de Türkistan'ın Güney Kazakistan eyaletinin merkezi ilan edildiğini hatırlatarak, "Türkistan, Türk dünyası için çok önemli. Şehir yeniden canlanıyor. Tüm Türk dünyasından kardeşlerimizi Türkistan'a bekliyoruz." diye konuştu.

Son Dakika | NUR SULTAN - Kazakistan, Türk Devletleri Ortak Ekonomik Bölgesi kurulmasını önerdi
Son Dakika | NUR SULTAN - Kazakistan, Türk Devletleri Ortak Ekonomik Bölgesi kurulmasını önerdi
Son Dakika | NUR SULTAN - Kazakistan, Türk Devletleri Ortak Ekonomik Bölgesi kurulmasını önerdi
Son Dakika | NUR SULTAN - Kazakistan, Türk Devletleri Ortak Ekonomik Bölgesi kurulmasını önerdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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