Son dakika haber! Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kazak ve Türk askerlerin ortak tatbikatlarından görüntüler paylaştı - Haberler
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Son dakika haber! Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kazak ve Türk askerlerin ortak tatbikatlarından görüntüler paylaştı

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kazak ve Türk askerlerin ortak tatbikatlarından görüntüler paylaştı

Son dakika haberleri: NUR Kazakistan Savunma Bakanlığı, daha önce Kazak ve Türk askerlerin yer aldığı ortak tatbikatlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

NUR Kazakistan Savunma Bakanlığı, daha önce Kazak ve Türk askerlerin yer aldığı ortak tatbikatlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

"Kazakistan- Türkiye askeri iş birliği" başlığıyla paylaşılan görüntü, bakanlığın tüm sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

Söz konusu paylaşımda iki ülke askerlerinin birlikte katıldıkları "Anadolu-21", "Kış" gibi farklı tatbikatlardan görüntülere yer verildi.

Tatbikat sırasında Kazak ve Türk askerlerin çeşitli şartlarda sahalarda yürüttükleri ortak operasyon anlarının yansıtıldığı görüntü ise kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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