Son dakika haber... Kazakistan-Özbekistan arasında hızlı tren seferleri için demir yolu hattı inşa edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Kazakistan-Özbekistan arasında hızlı tren seferleri için demir yolu hattı inşa edilecek

26.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:41
Son dakika haber... Kazakistan-Özbekistan arasında hızlı tren seferleri için demir yolu hattı inşa edilecek

Son dakika haber... Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Türkistan şehriyle Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasında hızlı tren demir yolu hattının inşa edileceğini duyurdu.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Türkistan şehriyle Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasında hızlı tren demir yolu hattının inşa edileceğini duyurdu.

Kazakistan'da Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlığında toplandı.

Başbakan Askar Mamin, toplantıda, Kazakistan'da bu yıl turizm sektöründe toplam değeri 1,1 trilyon tenge (2,6 milyar dolar) olan yatırım projelerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların başlatılacağını açıkladı.

Özellikle, ülkede turizm altyapısını güçlendirmeye dönük önemli adımlar atılacağını belirten Mamin, Kazakistan'dan Özbekistan'a hızlı tren hattının inşa edileceğini bildirdi. ???????

Mamin, söz konusu hızlı tren hattının Türkistan ile Taşkent'i bağlayan güzergah üzerinde yapılmasının planlandığını ifade ederek, "Turist sayısını artırmak amacıyla Türkistan-Çimkent-Taşkent güzergahında hızlı tren hattı inşaatı başlatılacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seçil Gür Feyza Aktan Aleyna Tilki Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kazakistan-Özbekistan arasında hızlı tren seferleri için demir yolu hattı inşa edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:46:27. #1.16#
title