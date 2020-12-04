Son dakika haber: Kazakistan OPEC+ ülkelerinin ocak ayında üretimi günlük 500 bin varil artırma kararını teyit etti
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Son dakika haber: Kazakistan OPEC+ ülkelerinin ocak ayında üretimi günlük 500 bin varil artırma kararını teyit etti

04.12.2020 00:13 | Son Güncelleme: 04.12.2020 00:13
Son dakika haber: Kazakistan OPEC+ ülkelerinin ocak ayında üretimi günlük 500 bin varil artırma kararını teyit etti

Son dakika haber: Kazakistan, OPEC+ ülkeleri ile 2021 yılına ilişkin petrol üretim düzeyinde anlaştığını duyurdu.

Kazakistan, OPEC+ ülkeleri ile 2021 yılına ilişkin petrol üretim düzeyinde anlaştığını duyurdu.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Nurlan Nogayev'in videokonferans yoluyla düzenlenen OPE?+ ham petrol üreticisi ülkelerin enerji bakanları toplantısına katıldığı belirtildi.

Açıklamada, OPEC+ ülkelerinin ocak ayında üretimi günlük 500 bin varil artırma kararı aldıkları ve bundan sonra aylık toplantılar yapma konusunda anlaştıkları bildirildi.

2016'dan itibaren OPEC+ ülkesi olan Kazakistan, 30 milyar varil petrol rezervi ile dünyada 11. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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