Son dakika haber! Kazakistan'ın yeni Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov oldu - Haberler
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Son dakika haber! Kazakistan'ın yeni Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov oldu

Son dakika haber! Kazakistan'ın yeni Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov oldu
AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre NUR Kazakistan'da Savunma Bakanlığına Ruslan Jaksılıkov'un getirildiği bildirildi.

NUR Kazakistan'da Savunma Bakanlığına Ruslan Jaksılıkov'un getirildiği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Murat Bektanov Savunma Bakanlığı görevinden alındı.

Tokayev, ülkenin yeni Savunma Bakanı olarak en son İçişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Ruslan Jaksılıkov'un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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