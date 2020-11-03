Son dakika haber! Kazakistan'ın dış ticareti 8 ayda 55,6 milyar dolar oldu
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Son dakika haber! Kazakistan'ın dış ticareti 8 ayda 55,6 milyar dolar oldu

03.11.2020 09:13 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:16
Son dakika haber! Kazakistan'ın dış ticareti 8 ayda 55,6 milyar dolar oldu

Son dakika haberler... NUR Kazakistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın 8 ayında 55 milyar 629 milyon dolar olarak gerçekleşti.

NUR Kazakistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın 8 ayında 55 milyar 629 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Milli İstatistik Kurumu, ülkenin ocak-ağustos dönemine ilişkin dış ticareti verilerini paylaştı.

Söz konusu dönemde Kazakistan'ın dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 55 milyar 629 milyon dolar oldu.

İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 düşüşle 31 milyar 853 milyon 607 bin dolar, ithalat da yüzde 6,4 azalışla 23 milyar 775 milyon 720 bin dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde Kazakistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler yüzde 28,9 ile Avrupa Birliği (AB), yüzde 20 ile Rusya ve yüzde 17,8 ile Çin oldu.

Yaklaşık 190 ülkeyle ticaret yapan Kazakistan, yılın 8 ayında AB ile 16 milyar 60 milyon dolar, Rusya ile 11 milyar 106 milyon dolar ve Çin ile 9 milyar 898 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke ihracatının yüzde 70'ini oluşturan mineral ham madde arzının yüzde 16,8'e düştüğü Kazakistan'da, ihracatta yılın 8 ayında 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık 6 milyar dolarlık azalma kaydedildi.

İtalya, Hollanda ve Çin Kazakistan'ın en çok ürün ihraç ettiği ülkelerin başında gelirken, yılın 8 ayında Kazakistan, İtalya'ya 4 milyar 6 milyon dolar, Hollanda'ya 2,4 milyar dolar ve Çin'e 1,2 milyar dolar değerinde petrol ihraç etti.

Ülkeye en çok soğutma ve dondurma ekipmanı, vakum ve hava pompası ve elektrik trafosu ithal edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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