Son dakika haber: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Bakan Karaismailoğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Son dakika haberler: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Bugünkü görüşmemizde Sayın Bakana Türk tarafına daha önce sözü verilen 4 bin geçiş izni belgelerinin bu hafta verileceğini ilettik." dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Bugünkü görüşmemizde Sayın Bakana Türk tarafına daha önce sözü verilen 4 bin geçiş izni belgelerinin bu hafta verileceğini ilettik." dedi.

Saparbekuly, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklamasında, Kazakistan ve Türkiye'nin bağları kadim tarihe dayanan kardeş ülkeler olduğunu vurguladı.

İki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin aşamalı olarak geliştiğini ve stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını kaydeden Saparbekuly, özellikle ulaştırma alanındaki iş birliğinin özel öneme sahip olduğunu, iki ülke arasındaki kara ve hava taşımacılığının hızla geliştiğini ifade etti.

Martta önceden düzenlenmiş 4 bin geçiş izin belgesine ek olarak Kazakistan tarafından 3 bin izin belgesi verildiğini anımsatan Saparbekuly, haziranda Türk tarafının talebi üzerine 2 bin ek izin belgesi, ayrıca Hazar Denizi üzerinden geçerli 5 bin transit geçiş belgesi verildiğini belirtti.

Kazak tarafından bugüne kadar Türk tarafına 4 bin evrensel ve 1500 üçüncü ülkelere seyahat izin belgesi olmak üzere toplam 19 bin 500 izin belgesi sağlandığını dile getiren Saparbekuly, "Bugünkü görüşmemizde Sayın Bakana Türk tarafına daha önce sözü verilen 4 bin geçiş izni belgelerinin bu hafta verileceğini ilettik. Ayrıca diğer önemli ulaştırma konularını da ele aldık." dedi.

Saparbekuly, "Büyükelçiliğe bırakılmış siyah çelenk olayı da dahil olmak üzere, Uluslararası Taşımacılar Birliğinin medyadaki önceki ve son eylemlerinin, Kazakistan ve Türkiye arasındaki oluşmuş karşılıklı anlayış ve stratejik iş birliği ruhuna uymadığının kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Türk Konseyi'nin bu yıl marttaki zirvesinde, Hazar Denizi konusunda ulaştırma ve lojistik iş birliğinin yoğunlaştırılması hususunun dikkate alındığını aktaran Saparbekuly, tarafların özellikle Hazar Koridoru'nun geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdiğini ancak şu aşamada söz konusu alanın kendi potansiyelini tam olarak kullanamadığını kaydetti.

Saparbekuly, buna karşılık Kazakistan tarafının Türk ülkelerine ortak olan Hazar Koridoru'nu güçlendirmek için aktif olarak çalışmalar yürüttüğünü, temmuz-ağustos aylarında Kazakistan'ın ilgili ülkelerin temsilcileriyle bu konuda etkinlikler düzenlemeyi planladığını kaydetti.

Kazakistan'ın aralıkta bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayacağını belirten Saparbekuly, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülke oldu. Kazakistan tarafı, ikili ilişkilere her zaman özel bir ilgiyle bakmaktadır." ifadesine yer verdi.

Saparbekuly, Kazakistan ve Türkiye arasındaki güçlü ve güvenli bağlar sayesinde gündemdeki sorunları her zaman karşılıklı anlayışla çözebildiklerine işaret ederek, Kazakistan'ın bu uygulamayı sürdürme niyetinde olduğunu belirtti.

Büyükelçi Saparbekuly, Kazakistan ve Türkiye arasındaki iş birliğinin daha da gelişeceğine ve güçleneceğine yürekten inandığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan