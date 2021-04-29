Son dakika haber... Kazakistan'dan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki çatışmaya son verilmesi kararına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kazakistan'dan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki çatışmaya son verilmesi kararına destek

Son dakika haber... Kazakistan'dan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki çatışmaya son verilmesi kararına destek
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan ile Tacikistan sınırında yaşanan silahlı çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan ile Tacikistan sınırında yaşanan silahlı çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki silahlı çatışma ile ilgili haberlerden derin endişe duyduğunu belirten Tokayev, "Her iki devletin yetkilileri arasında silahlı çatışmanın sona erdirilmesi ve müzakerelerin başlatılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Tokayev, kardeş Kırgız ve Tacik halklarıyla ortak tarih ve kültürel değerlerle bağlı olduklarını kaydetti.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki karşılıklı güvenin yeniden tesisi için çaba göstermeye hazır olduklarını belirten Tokayev, "Bir sonraki Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı çerçevesinde bu tür sınır durumlarının çözümü için bir mekanizma geliştirmenin mümkün olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

Kırgızistan ve Tacikistan sınırında ateşkes ilan edildi
Kırgızistan ve Tacikistan sınırında ateşkes ilan edildi
Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 6 ölü, 115 yaralı
Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 6 ölü, 115 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hakan Altun Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kazakistan'dan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki çatışmaya son verilmesi kararına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 00:09:14. #1.16#

title