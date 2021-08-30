Son dakika haber | Kazakistan'daki felaketin acısını Kırıkkale'de bayrak açarak paylaştı
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Son dakika haber | Kazakistan'daki felaketin acısını Kırıkkale'de bayrak açarak paylaştı

Son dakika haber | Kazakistan'daki felaketin acısını Kırıkkale'de bayrak açarak paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de Dr. Fatma Sönmez, Kazakistan'da yaşanan patlama faciasında hayatını kaybedenlerin acısını, yaşadığı evin balkonunda bayrak açarak paylaştı.

Kırıkkale'de Dr. Fatma Sönmez, Kazakistan'da yaşanan patlama faciasında hayatını kaybedenlerin acısını, yaşadığı evin balkonunda bayrak açarak paylaştı.

Kazakistan'ın Zhambyl bölgesinde 26 Ağustos günü, mühimmat deposunda meydana gelen yangın ve patlamada 13 kişi hayatını kaybetti. Yangını söndürme çalışmaları sırasında da 50'ye yakın Acil Durum Bakanlığı çalışanı da çeşitli vücut yaralanmaları maruz kaldı. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, tarafından 29 Ağustos'ta Kazakistan'da ulusal yas günü ilan edildi.

Kırıkkale'de ikamet eden Dr. Fatma Sönmez, Kazakistan'da ilan edilen yas günü dolayısıyla oturduğu evin balkonuna Türk ve Kazakistan bayrağı asarak, acısını paylaştı. Sönmez, "Kazakistan'da yaşanan patlama neticesinde şehit düşen askerlerimizin, Kazak kardeşlerimin kaybı çok üzücü, Rabbim ailelerine sabırlar versin. Kazakistan benim ata yurdum kabul ettiğim, Türk dünyasının parlayan yıldızı güzel topraklar, hepimizin ata ocağı. Ata yurdumda bir kardeşimin eline diken batsa acısını yüreğimde hissederim. Geçmiş olsun, Allah ata yurdumu korusun, Cumhurbaşkanımız Sayın Kasım Tokayev ve Elbaşımız Nursultan Nazarbayev'in şahsında bütün Kazakistanlı kardeşlerime selam ve dualarımı gönderiyorum, acılarını yürekten paylaşıyorum. Orada bulunup destek olamadığım için ata yurdumun bayrağı ile ay yıldızlı bayrağımı bugün evimin balkonuna asarak onların yanında olduğumu bildirmek istedim" dedi.

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, 27 yıldır Kazakistan-Türkiye ilişkilerinde bilfiil kendi projeleri ile iki ülke arasında tanıtım, sağlık, alanında gönüllü kültür elçiliği yaptığı ve gönüllü hizmetlerinden dolayı Kazakistan-Türkistan madalyalı vatandaşı olduğunu belirtti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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