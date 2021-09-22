Son dakika haber | Kazakistan'da nüfusun yüzde 31'i Kovid-19'a karşı tam aşı oldu - Haberler
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Son dakika haber | Kazakistan'da nüfusun yüzde 31'i Kovid-19'a karşı tam aşı oldu

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kazakistan'da nüfusun yüzde 31'i Kovid-19'a karşı tam aşı oldu

Son dakika haberleri: NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde nüfusun yüzde 31'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam aşılandığını bildirdi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde nüfusun yüzde 31'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam aşılandığını bildirdi.

Tokayev, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen Kovid-19 ile Mücadele Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında, küresel sağlık tehditlerine karşı toplu savunmayı geliştirecek tüm çok taraflı çabaları desteklediklerini söyledi.

Ülkesinin küresel sürü bağışıklığının oluşması için katkıda bulunmaya devam ettiğini aktaran Tokayev, "Kazakistan, Kovid-19'a karşı kendi aşısını üreten dünyanın ilk 10 ülkesinden biri. QazVak aşısını, virüsün Delta varyantından koruyacak şekilde yeniden geliştirdik." ifadesini kullandı.

Tokayev, ülkesinde aşı çeşitliliği imkanı sunduklarının altını çizerek, "Şu anda Kazakistan nüfusunun yüzde 31'i virüse karşı tam aşılandı." açıklamasında bulundu.

???????Bunun yanı sıra Tokayev, küresel turizm ve iş dünyasına yardımcı olmak için tüm dünyada aşı pasaportlarının karşılıklı tanınmasının önemini vurguladı.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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