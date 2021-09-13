Son dakika haber... Kazakistan'da Kovid-19'la mücadele amacıyla uygulanan tedbirler gevşetiliyor - Haberler
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Son dakika haber... Kazakistan'da Kovid-19'la mücadele amacıyla uygulanan tedbirler gevşetiliyor

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kazakistan'da Kovid-19'la mücadele amacıyla uygulanan tedbirler gevşetiliyor

Son dakika haberine göre NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için alınan karantina tedbirlerinin gevşetilmesi kararı alındı.

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için alınan karantina tedbirlerinin gevşetilmesi kararı alındı.

Kazakistan'ın Sıhhi Başhekimi Yerlan Kiyasov'un imzaladığı yeni genelgeye göre, ülkede bugünden itibaren yüz yüze toplantılara, hafta sonları toplu taşıma araçlarının çalışmasına, milli takım ve spor kulüplerinin antrenmanlarına izin verildi.

Bunun yanı sıra ülke genelinde cuma namazları cami avlularında cemaatle kılınabilecek.

Öte yandan virüse karşı aşı olmayanların hafta sonları alışveriş ve eğlence merkezlerine alınmaması kararı devam edecek.

Kovid-19'a karşı aşının iki dozunu tamamlayanların sayısının 6 milyona yaklaştığı Kazakistan'da son 24 saatte 3 bin 959 kişide virüs tespit edildi.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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