Son dakika haber: Kazakistan'da iktidar partisi Nur Otan'ın yeni genel başkanı Cumhurbaşkanı Tokayev oldu

NUR Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Meclis'te çoğunluğa sahip iktidar partisi Nur Otan'ın genel başkanlığına seçildi.

Tokayev, Nur Otan'ın çevrim içi düzenlenen 21. Olağanüstü Genel Kurulunda oy birliğiyle partinin yeni genel başkanı oldu.

Bu görevi eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'den devralan Tokayev, kurulda parti üyelerine yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e ilişkin kamuoyunda çeşitli söylemlerin yayıldığını söyledi.

Tokayev, ülkesinin güçlü bir zemine sahip devlete dönüşmesinde Nazarbayev'in büyük emeği olduğunu belirterek, "Geçmişte elde ettiğimiz başarıları kaybetmemeliyiz." dedi.

Bağımsızlıklarını yeni kazandıkları 90'lı yılların başında dünyaca tanınmış politikacıların ülkesindeki demografik sorun ve devlet sınırlarına ilişkin kararsızlıktan dolayı Kazakistan'ın yakın bir tarihte çökeceğine dair tahminlerini hatırlatan Tokayev, "Nursultan Nazarbayev, ülkemiz için tarihi ve zor bir dönemde bu zor görevi üstlendi. Devlet sınırlarımız yasal olarak tescillendi. Bu ülkemizin güvenli işleyişi açısından stratejik öneme sahip bir başarıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Tokayev, özellikle Nazarbayev'in ülkenin başkentini güneyden kuzeye taşıma kararının Kazakistan'ın güvenliği ve jeopolitik tutumu için büyük rol oynadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Birinci Cumhurbaşkanı'nın tarihi görevlerini unutmayalım. Olası yanlış hesaplamaları ülkemizin gelecekteki liderlerine bir uyarı olarak bırakalım. Sonuçta, objektif ve dürüst olmalıyız. Geçmişini karalayan bir milletin geleceği olmaz."

Tokayev, ocak ayının ilk günlerinde Kazakistan'ın iyi planlanmış saldırıyla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, "Barışçıl protestolar, radikal güçlerin hedefi haline geldi. İktidarı ele geçirme teşebbüsünde bulundular. Ama acil kararlarla hareket ederek, ülke bütünlüğünü koruyabildik." dedi.

Bundan sonra bu gibi olaylara izin verilmeyeceğini ve ülkede toplumsal değerler sistemi başta olmak üzere siyasi ve sosyoekonomik alanlarda köklü değişimlere gidileceğinin altını çizen Tokayev, Kazakistan'ın kapsamlı yenilenmesi için belirlediği görevlerde Nur Otan'ın aktif olarak yer alması gerektiğini vurguladı.