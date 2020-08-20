Son dakika haber... Kazakistan'da El Farabi Dünyası Eğitim Merkezi açıldı Son dakika haberlerine göre NUR Kazakistan'da filozof Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümünde El Farabi Dünyası Eğitim Merkezi açıldı.

NUR Kazakistan'da filozof Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümünde El Farabi Dünyası Eğitim Merkezi açıldı.

Başkent Nur Sultan'daki Öğrenciler Sarayında kurulan merkezin açılış törenine Öğrenciler Sarayı Müdürü Yerbol İrgebay'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

İrgebay, yaptığı konuşmada, merkezde Farabi'nin hayatını anlatan müze ve kitapların yer aldığını belirterek, "Öğrenciler Sarayı şubat ayından itibaren Farabi'nin ismini taşıyor. O zamandan bu yana seçkin bilim adamı Farabi'nin mirasının merkezi olmak amacıyla onun tüm varlıklarını topluyoruz." dedi.

Farabi merkezinin amacının genç nesle onun mirasını aktarmak olduğunu dile getiren İrgebay, "Biz merkez aracılığıyla çocuklarımıza Farabi'nin tüm zenginliklerini göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

İrgebay, merkezde çocuklar için geziler ve çeşitli kurslar düzenleneceğini anlattı.

Orta Çağ'ın İslam aydınlarından Farabi, 870 yılında Kazakistan topraklarında doğdu. Arapça eserler yazarak, İslam dünyasında antik felsefenin anlaşılmasını sağlayan Farabi, ayrıca Arapçanın bir felsefe dili haline gelmesine büyük katkı sunmuştu.

Kaynak: AA