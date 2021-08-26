Son dakika haber: Kazakistan'da askeri depodaki patlamada 32 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Kazakistan'da askeri depodaki patlamada 32 kişi yaralandı

Son dakika haber: Kazakistan'da askeri depodaki patlamada 32 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kazakistan'ın güneyinde yer alan Taraz kentinde bulunan askeri depoda çıkan yangın nedeni ile meydana gelen patlamada 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazakistan'ın güneyinde yer alan Taraz kentinde bulunan askeri depoda çıkan yangın nedeni ile meydana gelen patlamada 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazakistan'ın güneyinde yer alan Taraz kentinde askeri depoda çıkan yangın sonucu patlama meydana gelmişti. Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 19.00 sıralarında Jambıl bölgesinin Bayzak ilçesinde konuşlu bir askeri birliğin deposu yakınında yangın çıktı. Yangın sonucunda bilinmeyen nesneler patladı" denilmişti. Jambıl Valiliği Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, olay yerine 16 sağlık ekibinin sevk edildiği belirtilerek, Taraz şehir hastanesine patlamada yaralanan 32 kişinin kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, yangının çıktığı depo yakınlarındaki yerleşim birimlerinden halkın tahliye edildiği aktarıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, patlamalarda 30 civarında acil durum bölge departmanı çalışanı ve askerin yaralandığını belirtirken, Jambıl bölgesine Savunma ve Acil Durumlar Bakanı ve İçişleri Bakan Yardımcısının hareket ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tokayev ayrıca, yangınla ilgili ceza davasının açıldığını duyurdu.

Kazakistan Demiryolu Şirketi, patlamalar nedeniyle bölgede yolcu ve kargo tren seferlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Yerel kaynaklar ise, depoda yangının devam ettiğini ve ara ara patlama sesleri duyulduğunu ifade etti. - NURSULTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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