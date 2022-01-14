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Son dakika haber | Kazakistan'da 5 bölge ve 1 şehirde daha OHAL kaldırıldı

Son dakika haber | Kazakistan'da 5 bölge ve 1 şehirde daha OHAL kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kazakistan'daki protestoların ardından uygulanan OHAL ülkenin 5 bölgesinde ve 1 şehirde daha kaldırıldı.

Kazakistan'daki protestoların ardından uygulanan OHAL ülkenin 5 bölgesinde ve 1 şehirde daha kaldırıldı.

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Zhanaozen ve Aktau kentlerinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar 2 gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılmıştı. Protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine OHAL ilan edilmişti. Kazakistan'da protestoların bastırılmasının ardından ülkede uygulanan OHAL kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in imzaladığı kararla 5 bölge ve 1 büyükşehirde daha OHAL kaldırıldı. OHAL, Doğu Kazakistan, Karaganda, Türkistan bölgelerinde ve Çimkent şehrinde bugün yerel saatle 18.00'de sona ererken, Akmola ve Kostanay bölgelerinde ise yarın saat 07.00'de sona erecek.

Öte yandan Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde OHAL dün kaldırılmıştı. - BİŞKEK

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