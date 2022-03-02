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Son dakika haber... Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ve Zelenskiy ile ayrı ayrı görüştü

AA, Meiramgul Kussainova - Güncel
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Son dakika haber... Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ve Zelenskiy ile ayrı ayrı görüştü

Son dakika haberler: NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticaret alandaki güncel konuları ele aldı.

Görüşmede, Ukrayna konusuna da değinen Tokayev, Putin'e müzakerelerde uzlaşma sağlanmasının olağanüstü önemde olduğunu kaydetti.

- Kazakistan ile Ukrayna arasında insani alanda iş birliği anlaşması

Tokayev, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde de Ukrayna'daki son durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ukrayna'da askeri ateşkesin sağlanması için müzakerelerde anlaşmaya varmanın önemine işaret etti.

Görüşmede, Kazakistan ile Ukrayna arasında insani alanda iş birliği anlaşması sağlandı.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Ukrayna, Güncel, Haberler

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