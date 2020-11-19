Son dakika haber: Kazakistan BM barışı koruma operasyonlarına daha fazla katkı verecek
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Son dakika haber: Kazakistan BM barışı koruma operasyonlarına daha fazla katkı verecek

19.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:34
Son dakika haber: Kazakistan BM barışı koruma operasyonlarına daha fazla katkı verecek

Son dakika haberler: NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazak askerlerin Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma operasyonlarına daha fazla katılmaları için yol haritasının hazırlanacağını bildirdi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazak askerlerin Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma operasyonlarına daha fazla katılmaları için yol haritasının hazırlanacağını bildirdi.

Kazakistan Savunma Bakanlığının genişletilmiş toplantısına katılan Tokayev, yaptığı konuşmada, gelecek yıl ülkenin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu zaman içinde ordumuz devletimizin güçlü direği haline geldi." dedi.

Tokayev, üst düzey askerlerin hızla değişen günümüz düzenini iyi takip etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Ülke güvenliğine karşı tehditleri göz önünde bulundurarak, ordunun modern silahla donatılması şart." diye konuştu.

Öte yandan ordunun savaş deneyiminin de sürekli geliştirilmesinin önemine değinen Tokayev, Savunma Bakanlığına, Silahlı Kuvvetlerin BM barışı koruma operasyonlarına katılımını artırmak için 1 Kasım 2021'e kadar bir yol haritasının hazırlanması talimatını verdi.

Kazakistan, BM barışı koruma misyonuna ilk kez 2018'de dahil olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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