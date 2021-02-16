Son dakika haber! Kazakistan'a ocak ayında yurt dışından 877 Kazak göç etti
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Son dakika haber! Kazakistan'a ocak ayında yurt dışından 877 Kazak göç etti

16.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:45
Son dakika haber! Kazakistan'a ocak ayında yurt dışından 877 Kazak göç etti

Bir son dakika haberine göre Kazakistan'a ocak ayında çevre ülkelerden 877 etnik Kazak göç etti.

Kazakistan'a ocak ayında çevre ülkelerden 877 etnik Kazak göç etti.

Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 1991'den bu yana yurt dışından Kazakistan'a 1 milyon 71 bin Kazak'ın yerleştiği belirtildi.

Açıklamada, 2021'in ocak ayında Kazakistan'a 877 etnik Kazak'ın göç ettiği ve bunların yüzde 65,9'unun Özbekistan'dan, yüzde 19,3'ünün Çin'den, yüzde 6,3'ünün Türkmenistan'dan, yüzde 4,2'sinin Moğolistan'dan ve yüzde 4,3'ünün ise diğer ülkelerden göç ettikleri aktarıldı.

2020'de kabul edilen yeni yasa çerçevesinde, ülkeye göç eden etnik Kazaklara oturma izni ile birlikte ülke vatandaşlığına eşzamanlı olarak başvurma imkanı sağlanmıştı.

Kazakistan'a geçen yıl 10 binden fazla Kazak'ın göç ettiği bildirilmişti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından demografik sorunlarla karşı karşıya kalan Kazakistan hükümeti, "Nurlu göç" programıyla tarihi vatanına dönmek isteyen Kazakları teşvik ediyor.

Halihazırda 40'tan fazla ülkede yaklaşık 5 milyona yakın Kazak'ın yaşadığı, bunların çoğunluğunun 1920-1930'larda Sovyetler döneminde siyasi baskı ve yoksulluk nedeniyle gidenlerin nesli olduğu biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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