Son dakika haber | Kazak genç ressamlar Türkiye sevgisini tuvallere taşıdı

İSTANBUL (AA) - NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türkiye sevgisini tuvallerine taşıyan genç ressamların sergisi açıldı.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen "Öğrencilerimizin tuvallerinde Türkiye" konulu serginin açılış töreni Han Çadırı Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde yapıldı.

Törene Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan Meclis Milletvekili Yelnur Beysenbayev ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Almagül İsina'ın yanı sıra diplomatlar, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Ekici, burada yaptığı konuşmada, Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin Nur Sultan'da 10 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek "Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda kültürel etkinliğe imza attı. Bundan sonra da faaliyetlerini aynı şekilde sürdürecektir." dedi.

Bugün ise Türkiye ile olan izlenimlerini tuvallerine aktaran sanatçıların sergisinde yer aldıklarını kaydeden Ekici, "Değerli sanatçıların Türkiye ile ilgili izlenimleri, kardeş iki ülke arasında köprü vazifesi görüyor. Kültürümüz, dilimiz bir. Dolayısıyla aynı noktada iki kardeş ülke birleşmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Genç ressamlar Nelli Ürkenova, Aynur Murzahmetova ve Alya Sultanova'nın Türkiye'yi, şehirlerini ve kültürünü yansıttıkları birbirinden renkli eserleri, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Ressam Nelli Ürkenova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır hayranı olduğu İstanbul'u gezmek için Türkçe öğrenmek istediğini ve bundan dolayı merkeze başvurduğunu anlattı.

Ürkenova, "Özellikle İstanbul'u ve onun camilerini tuvallerime taşımayı seviyorum. Daha İstanbul'a gitmek nasip olmadı. Bunun için Türk dizilerinden esinlenerek İstanbul'u resmediyorum." diye konuştu.

Toplam 35 eserin sunulduğu sergi 3 gün açık kalacak.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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