Son dakika haber... Kazada yürek yakan ölüm
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Son dakika haber... Kazada yürek yakan ölüm

Son dakika haber... Kazada yürek yakan ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada; çarpışma esnasında camı açık olan yolcu, kafasını elektrik direğine çarpınca hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada; çarpışma esnasında camı açık olan yolcu, kafasını elektrik direğine çarpınca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana gelen kazada A.Ç.'nin sürücüsü olduğu 38 NF 452 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile K.S.'nin sürücüsü olduğu 38 JZ 166 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrik direği ile araç arasında sıkışan Fiat marka otomobildeki yolcu Yeter Ç., açık olan camdan kafasını elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yeter Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Yeter Ç.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haber... Kazada yürek yakan ölüm
Son dakika haber... Kazada yürek yakan ölüm
Son dakika haber... Kazada yürek yakan ölüm
Son dakika haber... Kazada yürek yakan ölüm
Son dakika haber... Kazada yürek yakan ölüm
Son dakika haber... Kazada yürek yakan ölüm
Son dakika haber... Kazada yürek yakan ölüm
Son dakika haber... Kazada yürek yakan ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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