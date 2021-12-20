Son dakika haber... Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıya Mahallesi İlkadım Bulvarı üzerinde 11 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birkan T. idaresindeki 55 AFL 041 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 88 yaşındaki İsmai Köse'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Köse, tedavi altına alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet