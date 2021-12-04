Son dakika haber! Kazada yaralanan sürücü 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 25 Ekim'de asfalt yüklü kamyonun devrilmesi neticesinde ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçe girişinde İkiçay köprüsü mevkiinde Enver Gargacıoğlu (55) idaresindeki 37 ABN 917 plakalı sıcak asfalt yüklü kamyon, iddialara göre freni boşalması üzerine yoldan çıkarak devrildi. Kamyondaki sıcak asfalt etrafa dökülürken kamyon ise alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yaralanan sürücü Enver Gargacıoğlu ise olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan 55 yaşındaki Enver Gargacıoğlu, Ankara'ya sevk edildi. 37 gündür Ankara'da tedavi gördüğü hastanede Enver Gargacıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gargacıoğlu'nun cenazesi, Kastamonu'da kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defin edildi. - KASTAMONU