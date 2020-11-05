Son dakika haber: Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

05.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:33
Son dakika haber: Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Samsun'da tır ile çarpışan araçta bulunan genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da tır ile çarpışan araçta bulunan genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde geçen Cuma akşamı saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güksu S. (45) idaresindeki 53 DB 497 plakalı otomobil, Musa U. yönetimindeki 55 HT 667 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Göksu S. ile araçta bulunan Çetin Arslan (27) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Çetin Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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