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Son dakika haber | Kazada savrulan araç istinat duvarını yıkıp evin bahçesine girdi

Son dakika haber | Kazada savrulan araç istinat duvarını yıkıp evin bahçesine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da otomobille çarpışarak kontrolden çıkan hafif ticari araç evin bir istinat duvarını yıkarak bahçesine girdi.

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışarak kontrolden çıkan hafif ticari araç evin bir istinat duvarını yıkarak bahçesine girdi. Sürücülerin yaralandığı kazada, şans eseri yolun boş olması ve bahçede kimsenin olmaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaza, Bolvadin ilçesi Süleymaniye Mahallesi Osmanlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 03 AAD 622 plakalı otomobil ile E.G.'nin kullandığı 16 DV 983 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolsüz 4 yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç önce kaldırıma çıktı ardından bir evin istinat duvarını yıkarak bahçesine girdi. Kazanın ardından büyük bir panik yaşanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ev 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan 2 aracın sürücüsünü de ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza esnasında yolun boş olması ve hafif ticari aracın girdiği bahçede kimsenin olmaması ise facianın önüne geçti.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber | Kazada savrulan araç istinat duvarını yıkıp evin bahçesine girdi

Son dakika haber | Kazada savrulan araç istinat duvarını yıkıp evin bahçesine girdi

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