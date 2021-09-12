KAZADA ÖLEN ZEYNEP, BALAYINDAN DÖNÜYORMUŞ - Haberler
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KAZADA ÖLEN ZEYNEP, BALAYINDAN DÖNÜYORMUŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Zeynep Sezal Şerefoğlu'nun eşiyle birlikte balayından döndüğü belirlendi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Zeynep Sezal Şerefoğlu'nun eşiyle birlikte balayından döndüğü belirlendi.

Kaza dün, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ahmet Esat Şerefoğlu yönetimindeki 46 BM 790 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde sıkışan Ahmet Esat Şerefoğlu ile eşi Zeynep Sezal Şerefoğlu'nu araçtan çıkarmaya çalışırken, arkadan gelen M.A. yönetimindeki 34 DCZ 458 plakalı otomobil yolda önlem alan Bekir Tekirağaç'a çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otoyol görevlisi Bekir Tekirağaç ve bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan Zeynep Sezal Şerefoğlu, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ahmet Esat Şerefoğlu ve ikinci kazaya sebep olan aracı sürücüsü M.A.?nın ise tedavileri devam ediyor.

GERİYE NİKAH FOTOĞRAFLARI KALDI

Ahmet Esat Şerefoğlu ve Zeynep Sezal Şerefoğlu'nun 29 Ağustos'ta evlendikleri ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çiftin balayından döndükleri öğrenildi. Zeynep Sezal Şerefoğlu'nun cenazesi bugün Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verilirken, genç kadından geriye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı nikah fotoğrafları kaldı.

KAZADA ÖLEN ZEYNEP, BALAYINDAN DÖNÜYORMUŞ

KAZADA ÖLEN ZEYNEP, BALAYINDAN DÖNÜYORMUŞ

KAZADA ÖLEN ZEYNEP, BALAYINDAN DÖNÜYORMUŞ

KAZADA ÖLEN ZEYNEP, BALAYINDAN DÖNÜYORMUŞ

KAZADA ÖLEN ZEYNEP, BALAYINDAN DÖNÜYORMUŞ

KAZADA ÖLEN ZEYNEP, BALAYINDAN DÖNÜYORMUŞ

KAZADA ÖLEN ZEYNEP, BALAYINDAN DÖNÜYORMUŞ

KAZADA ÖLEN ZEYNEP, BALAYINDAN DÖNÜYORMUŞ

KAZADA ÖLEN ZEYNEP, BALAYINDAN DÖNÜYORMUŞ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAZADA ÖLEN ZEYNEP, BALAYINDAN DÖNÜYORMUŞ - Haberler
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