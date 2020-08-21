Son dakika haber | Kazada ölen motosiklet sürücüsünün sosyal medyadan yaptığı paylaşımı dikkat çekti Son dakika habere göre İzmir'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün 12 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde İzmir Çevreyolu Aydın istikametinde meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen sebepten dolayı 35 ZF 545 plakalı kamyon emniyet şeridine geçerek durakladı. Bu esnada Burak İşbilen (27) idaresindeki 35 AOS 30 plakalı motosiklet, kamyona arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Burak İşbilen ve arkasındaki yolcu Özgür Pasenli (35), metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Burak İşbilen ve Özgür Pasenli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkunç kazada hayatını kaybeden Burak İşbilen ve Özgür Pasenli'nin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

MOTOSİKLETİN ÖNÜNÜ KALDIRARAK SÜRDÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Öte yandan kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Burak İşbilen'in, 12 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşbilen'in paylaştığı videoya "Yaşamak, bu dünyada en nadir görülen şeylerden biri. Birçok insan var olmakla meşgul" şeklinde not düştüğü de görüldü. Ayrıca videoda İşbilen'in motosikletin önünü havaya kaldırarak sürdüğü de görüldü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İHA