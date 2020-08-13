Son dakika haber: Kazada motosikletteki 2 kişinin havaya fırladığı anlar kamerada
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'da, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin havaya fırlayıp, yola savrulması, mobese kamerası görüntülerine yansıdı.
13.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:36
ŞANLIURFA'da, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin havaya fırlayıp, yola savrulması, mobese kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaza, geçen ay Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişinin bulunduğu motosiklet, kavşakta dönmeye çalışan otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletteki 2 kişi havaya fırlayıp takla atarak yola savruldu. Mobese kamerası görüntülerine yansıyan kazada, motosikletteki 2 kişinin bir anda yerden kalkıp, koşarak kaçması dikkat çekti.
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Kaynak: DHA