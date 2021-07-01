Kazada kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücüyü AFAD çıkardı

Kazada kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücüyü AFAD çıkardı Elazığ'da transitle çarpışan kamyon hurdaya döndü.

Kazada kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücüyü AFAD çıkardı

ELAZIĞ - Elazığ'da transitle çarpışan kamyon hurdaya döndü. Kazada, kamyonda sıkışıp ağır yaralanan sürücü, AFAD tarafından kurtuldu.

Kaza, Elazığ-Keban karayolu 18. kilometresi Poyraz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E. idaresindeki 44 FY 283 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halindeki 44 AAC 760 plakalı transite arkadan çarptı. Kazada kamyon hurdaya dönerken sürücüsü ise sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı sürücü, sıkıştığı yerden AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç