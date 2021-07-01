Kazada kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücüyü AFAD çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazada kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücüyü AFAD çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazada kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücüyü AFAD çıkardı Elazığ'da transitle çarpışan kamyon hurdaya döndü.

Kazada kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücüyü AFAD çıkardı

ELAZIĞ - Elazığ'da transitle çarpışan kamyon hurdaya döndü. Kazada, kamyonda sıkışıp ağır yaralanan sürücü, AFAD tarafından kurtuldu.

Kaza, Elazığ-Keban karayolu 18. kilometresi Poyraz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E. idaresindeki 44 FY 283 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halindeki 44 AAC 760 plakalı transite arkadan çarptı. Kazada kamyon hurdaya dönerken sürücüsü ise sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı sürücü, sıkıştığı yerden AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kazada kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücüyü AFAD çıkardı
Kazada kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücüyü AFAD çıkardı
Kazada kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücüyü AFAD çıkardı
Kazada kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücüyü AFAD çıkardı
Kazada kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücüyü AFAD çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

Yön levhasına çarparak ters dönen kamyonun şoförü feci şekilde can verdi
Yön levhasına çarparak ters dönen kamyonun şoförü feci şekilde can verdi
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde yaşamını yitirdi
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Şener Şen İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Arda Turan Burak Elmas Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazada kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücüyü AFAD çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:07:06. #1.14#

title