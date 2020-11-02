Son dakika haber... Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü

02.11.2020 02:51 | Son Güncelleme: 02.11.2020 02:57
Son dakika haber... Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü

Son dakika haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şerite geçip otobüse çarptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şerite geçip otobüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti. 

Kaza, İnegöl ilçesinin kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan Oğuzhan Sönmez (22) yönetimindeki 16 ADG 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Onur Gürsoy (37) yönetimindeki 16 S 6195 plakalı servis otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücü Sönmez ile yanında bulunan Fatih Akyol (22) yola fırladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu Fatih Akyol'un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. ağır yaralanan Oğuzhan Sönmez ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Otobüs sürücüsü Onur Gürsoy'un gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber... Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü
Son dakika haber... Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü
Son dakika haber... Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü
Son dakika haber... Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü
Son dakika haber... Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

İlgili Haberler

Son dakika haber: Devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kalıp öldü
Son dakika haber: Devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kalıp öldü
Son dakika haber | Av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Ölümlü kazaların yaşandığı yola sinyalizasyon talebi
Son dakika haber | Ölümlü kazaların yaşandığı yola sinyalizasyon talebi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Halil Sezai İkbal Gürpınar Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Can Bartu Gökhan Töre Eddie Newton Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 03:29:41. #1.14#
title