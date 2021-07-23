Son dakika haber: Kazada hayatını kaybeden CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanrıkulu defnedildi

Son dakika haber: Sakarya'nın Hendek ilçesinde motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden CHP Hendek İlçe Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden CHP Hendek İlçe Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Tanrıkulu'nun cenazesi, Mahmutbey Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından ilçe merkezindeki Yeni Cami'ye getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden Tanrıkulu'nun yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Tanrıkulu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene, Tanrıkulu'nun yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun yanı sıra partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer