Son dakika haber! Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber! Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğum gününden bir gün sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu, son yolcuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğum gününden bir gün sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu, son yolcuğuna uğurlandı.

Dün öğlen saatlerinde Hendek ilçesi Çakallık Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu idaresindeki 54 AED 520 plakalı motosiklet ile Çamlıca istikametine seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 34 HR 0980 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tanrıkulu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. 25 yaşındaki Tanrıkulu'nun cenazesi, Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Burada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile partililer acılı aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti. Daha sonra Mahmutbey Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tanrıkulu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Son dakika haber! Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evinin balkonunda oturduğu sırada yaşanan kazayı spiker gibi anlatmaya çalıştı
Evinin balkonunda oturduğu sırada yaşanan kazayı spiker gibi anlatmaya çalıştı
3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı
3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Buse Varol Ahmet Kural Kaan Yıldırım
Spor Muslera Aytaç Kara Fatih Terim Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Kazada hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 15:39:39. #1.16#

title