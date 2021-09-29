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Son dakika haber | Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz hafta otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü, 8 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz hafta otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü, 8 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 20 Eylül Pazartesi günü Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Kaya (37) motosikletiyle bulvar üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü motosiklete arkadan çarptı. Metrelerce otomobilin altında sürüklenen Kaya, ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü Kaya, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm çabalarına rağmen 8 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. Kaya'nın ölümü ilçede yaşayan vatandaşları derin üzüntüye boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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