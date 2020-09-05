Son dakika haber: Kaza yaptıkları araçtan inip yürümeye başlayan 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu öldü
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Son dakika haber: Kaza yaptıkları araçtan inip yürümeye başlayan 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu öldü

Son dakika gündem haberi... Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin yolun kenarında yürüyen yayalara çarpması sonucu 2 kişi öldü.

05.09.2020 20:30 | Son Güncelleme: 05.09.2020 20:35

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin yolun kenarında yürüyen yayalara çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Aslan (30) yönetimindeki 06 BJJ 908 plakalı kamyonet, Karabük-Ankara kara yolu Köyceğiz köyü yakınlarında kaza yaptı.

Kamyonetten inen sürücü ve amcasının oğlu Kerim Aslan (35), yol kenarından yürümeye başladı.

Bu sırada Hakkı E. yönetimindeki 37 HE 778 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yayalara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin metrelerce sürüklediği ve istinat duvarı ile araç arasında sıkışan yayaların olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Hakkı E. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerin enerji hattı değişimi işinde çalıştıkları öğrenildi.

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Son dakika haber: Kaza yaptıkları araçtan inip yürümeye başlayan 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu öldü

Kaynak: AA

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