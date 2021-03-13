Son dakika haber | Kaza yaptı, annesine sarılıp ağladı
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Son dakika haber | Kaza yaptı, annesine sarılıp ağladı

13.03.2021 23:56 | Son Güncelleme: 14.03.2021 00:01

Son dakika haberleri: Kaza yaptı, annesine sarılıp ağladıKARABÜK'te Ozan T. (20) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile aydınlatma direğine çarptı.

Kaza yaptı, annesine sarılıp ağladı

KARABÜK'te Ozan T. (20) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobildeki 2 arkadaşı yaralanan Ozan T., olay yerine gelen annesine sarılıp ağladı.

Son dakika haber | Kaza yaptı, annesine sarılıp ağladı
Son dakika haber | Kaza yaptı, annesine sarılıp ağladı
Son dakika haber | Kaza yaptı, annesine sarılıp ağladı
Son dakika haber | Kaza yaptı, annesine sarılıp ağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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