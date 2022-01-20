Son dakika haber: Kaza yapan sürücünün yardımına zabıta ekipleri yetişti - Haberler
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Son dakika haber: Kaza yapan sürücünün yardımına zabıta ekipleri yetişti

Son dakika haber: Kaza yapan sürücünün yardımına zabıta ekipleri yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmit'te, kar yağışı sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan anne ve çocuğunun yanına zabıta ekipleri koştu.

İzmit'te, kar yağışı sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan anne ve çocuğunun yanına zabıta ekipleri koştu.

İzmit ilçesi Kurtuluş Bulvarında seyir halinde olan araç, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Aracın içinde bulunan anne ve çocuğun yardımına ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri koştu. Büyükşehir zabıtası, kaza yapan araç sürücüsü anneye yardımcı olurken, küçük çocuğu da soğuk havada üşümemesi için kendi araçlarına aldı. Kaza yapan araç daha sonra zabıta ekiplerince çekiciyle kaldırıldı. Anne ve çocuğu ise zabıta ekipleri tarafından akrabalarına teslim edildi. - KOCAELİ

Son dakika haber: Kaza yapan sürücünün yardımına zabıta ekipleri yetişti

Son dakika haber: Kaza yapan sürücünün yardımına zabıta ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kocaeli, Zabıta, Kaza, kar, 3. Sayfa, Haber

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