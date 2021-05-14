Son dakika haber | Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı
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Son dakika haber | Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı

Son dakika haber | Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aracında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aracında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dilovası ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talha A. idaresindeki 41 RC 150 plakalı otomobil, sağ şeritten dönmeye çalışan Hasan Ali A. idaresindeki 54 EF 634 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Hasan Ali A. aracında sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Hasan Ali A., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansa alınan Hasan Ali A. ve kolundan yaralanan diğer sürücü Talha A. hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haber | Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı
Son dakika haber | Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı
Son dakika haber | Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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