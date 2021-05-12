Son dakika haber! Kaza yapan otomobiller park halindeki polis aracına çarptı
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Son dakika haber! Kaza yapan otomobiller park halindeki polis aracına çarptı

Son dakika haber! Kaza yapan otomobiller park halindeki polis aracına çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Bolu'da karşı yönlerden gelen ve kafa kafaya çarpışan 2 otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak park halindeki polis aracına vurdu.

Bolu'da karşı yönlerden gelen ve kafa kafaya çarpışan 2 otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak park halindeki polis aracına vurdu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Sarmaşık Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral Dalkılıç idaresindeki 14 EZ 311 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Arda Kaan yönetimindeki 54 SG 384 otomobille çarpıştı. Kazaya karışan 2 otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak park halindeki polis aracına vurdu. Kazada sürücü Hasan Arda Kaan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hasan Arda Kaan tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Son dakika haber! Kaza yapan otomobiller park halindeki polis aracına çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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