Son dakika haber | Kaza yapan otomobil yol kenarında asılı kaldı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Ödemiş İzmir Karayolu Yeniköy Mahallesi yakınlarında, meydana gelen kazada, Ödemiş istikametinden İzmir İstikametine gitmekte olan Hasan Sakallı yönetimindeki 35-ZTJ-38 Plakalı otomobille, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi.
İZMİR (AA) - Ödemiş İzmir Karayolu Yeniköy Mahallesi yakınlarında, meydana gelen kazada, Ödemiş istikametinden İzmir İstikametine gitmekte olan Hasan Sakallı yönetimindeki 35-ZTJ-38 Plakalı otomobille, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine,
yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralı sürücü Sakallı otomobille karayolu üzerinde 5 metrelik şarampole düşmekten şans eseri kurtuldu.
İhbar üzerine kaza yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı AKS ekiplerinin yardımıyla, yaralı sürücü Hasan Sakallı Sağlık Ekiplerinin yardımıyla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Sakallı'nın tedavisi sürüyor.