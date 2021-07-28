Son dakika haber | Kaza yapan göçmenler, kaçmak isterken yakalandı
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Son dakika haber | Kaza yapan göçmenler, kaçmak isterken yakalandı

Son dakika haber | Kaza yapan göçmenler, kaçmak isterken yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Reşat Yiğiz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: BATMAN'da, kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi.

BATMAN'da, kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada yaralanan olmazken, olayın ardından kaçmak isteyen 19 göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sason ilçesinde meydana geldi. Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak yollardan gelen göçmenleri taşıyan 34 EFM 250 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, yaralanan olmazken, olayın ardından kaçmak isteyen 19 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Son dakika haber | Kaza yapan göçmenler, kaçmak isterken yakalandı
Son dakika haber | Kaza yapan göçmenler, kaçmak isterken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşat Yiğiz

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