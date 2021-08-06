Son dakika haber! Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi koştu

Son dakika haber! Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeyken motosikletten düşen gencin yardımına bölgede devriye atan trafik polisi koştu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeyken motosikletten düşen gencin yardımına bölgede devriye atan trafik polisi koştu.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sokullu Caddesi ile Ahenk Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan A. isimli bir genç, motosikletiyle cadde üzerindeyken dengesini kaybederek düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde hafif yaralar açılan gencin yardımına, o sırada bölgede devriye atan trafik polisi koştu. Kaza yapan gencin yanına giden polis memuru, gence bir şeyi olup olmadığını sordu. Özcan A.'nın elindeki ve dizindeki yaraları göstermesi üzerine trafik polisi, yanındaki malzemelerle gence ilk yardım uyguladı. Gencin yaralarını sararak örnek bir davranış sergileyen polis memuru, vatandaşlardan takdir topladı. Özcan A., kendisine ilk yardım uygulayan polis memuruna teşekkür ederken, daha sonra ise hastaneye giderek tedavisini tamamladı. Polis memurunun kaza yapan gence yardım ettiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - KOCAELİ

Son dakika haber! Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi koştu
Son dakika haber! Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi koştu
Son dakika haber! Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi koştu
Son dakika haber! Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi koştu
Son dakika haber! Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sol şeritte zorla indirilen kadın, arkadan gelen aracın altında kalarak can verdi
Sol şeritte zorla indirilen kadın, arkadan gelen aracın altında kalarak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Yusuf Güney Gülben Ergen Bergüzar Korel Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Aytaç Kara Caner Erkin Nihat Özdemir Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:47:53. #1.16#

title