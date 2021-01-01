Son dakika haber... Kaza yapan ekmek teknesini görünce çöktü kaldı
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Son dakika haber... Kaza yapan ekmek teknesini görünce çöktü kaldı

01.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 01.01.2021 10:49
Son dakika haber... Kaza yapan ekmek teknesini görünce çöktü kaldı

Son dakika haberleri... BEŞİKTAŞ'ta alkollü taksi şoförü, yoldan çıkarak bir sitenin bahçe çitlerine çarptı.

BEŞİKTAŞ'ta alkollü taksi şoförü, yoldan çıkarak bir sitenin bahçe çitlerine çarptı. Oğlunun kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesinin ağır hasarlı olduğunu görünce şoka girdi.

Kaza, Beşiktaş Büyükdere Caddesi Gültepe ayrımlarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Balcı'nın kullandığı taksi, Büyükdere Caddesi üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Yüz metre refüjden ilerleyen sürücü bir sitenin bahçe çitine vurarak durdu. Hafif yaralanan sürücü kendi imkanları ile arabadan çıktı. 

YASAL SINIRIN 13 KATI 

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Sürücü Fatih Balcı'nın yapılan alkol kontrolünde 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ticari araçlarda 0.20 olan yasal sınırın yaklaşık 13 katı alkollü olan sürücünün ehliyetine el konuldu.

BABA EKMEK TEKNESİNİN BAŞINDA BEKLEDİKazayı öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesi taksinin ağır hasarlı olduğunu görünce olduğu yere çökerek bekledi.  

 


Son dakika haber... Kaza yapan ekmek teknesini görünce çöktü kaldı
Son dakika haber... Kaza yapan ekmek teknesini görünce çöktü kaldı
Son dakika haber... Kaza yapan ekmek teknesini görünce çöktü kaldı
Son dakika haber... Kaza yapan ekmek teknesini görünce çöktü kaldı
Son dakika haber... Kaza yapan ekmek teknesini görünce çöktü kaldı
Son dakika haber... Kaza yapan ekmek teknesini görünce çöktü kaldı
Son dakika haber... Kaza yapan ekmek teknesini görünce çöktü kaldı
Son dakika haber... Kaza yapan ekmek teknesini görünce çöktü kaldı
Son dakika haber... Kaza yapan ekmek teknesini görünce çöktü kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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