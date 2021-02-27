Son dakika haber: Kaza tutanağı tutturmak istedi, 5 kişinin saldırısına uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Kaza tutanağı tutturmak istedi, 5 kişinin saldırısına uğradı

27.02.2021 19:32 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:37
Son dakika haber: Kaza tutanağı tutturmak istedi, 5 kişinin saldırısına uğradı

Son dakika haberler... BURSA'da, park halindeki aracına çarpan otomobil sürücüsüne tutanak tutturmak isteyen Aytekin Ata (34), otomobildeki 5 kişi tarafından darbedildi.

BURSA'da, park halindeki aracına çarpan otomobil sürücüsüne tutanak tutturmak isteyen Aytekin Ata (34), otomobildeki 5 kişi tarafından darbedildi. Ata, hastaneye kaldırılırken polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi 2'nci Acar Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, evinin penceresinden dışarı bakan Aytekin Ata, park halindeki otomobiline bir aracın çarptığını gördü. Hemen evden çıkıp, aracına çarpan otomobilin yanına giden Ata, sürücüye tutanak tutturmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü buna yanaşmadı. Ata'nın tutanak konusundaki ısrarı üzerine otomobilde bulunan 5 kişi, öfkelenerek Ata'ya saldırdı. Yüzü kanlar içinde kalan Ata, çevredekilerden yardım isterken, şüpheliler otomobile binip, olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ata'yı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haber: Kaza tutanağı tutturmak istedi, 5 kişinin saldırısına uğradı
Son dakika haber: Kaza tutanağı tutturmak istedi, 5 kişinin saldırısına uğradı
Son dakika haber: Kaza tutanağı tutturmak istedi, 5 kişinin saldırısına uğradı
Son dakika haber: Kaza tutanağı tutturmak istedi, 5 kişinin saldırısına uğradı
Son dakika haber: Kaza tutanağı tutturmak istedi, 5 kişinin saldırısına uğradı
Son dakika haber: Kaza tutanağı tutturmak istedi, 5 kişinin saldırısına uğradı
Son dakika haber: Kaza tutanağı tutturmak istedi, 5 kişinin saldırısına uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kaza tutanağı tutturmak istedi, 5 kişinin saldırısına uğradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 19:48:44. #1.14#
title