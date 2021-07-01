SAKARYA KAZA NEDENİYLE YAVAŞLAYAN TIR'A ARKADAN ÇARPAN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
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SAKARYA KAZA NEDENİYLE YAVAŞLAYAN TIR'A ARKADAN ÇARPAN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde otomobil kaza yapınca sürücüsünün hızını düşürdüğü TIR'a arkadan gelen tanker çarptı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde otomobil kaza yapınca sürücüsünün hızını düşürdüğü TIR'a arkadan gelen tanker çarptı. Kazada, TIR'ın dorsesine giren tankerin şoförü Cevat Topçu yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde TEM otoyolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.D. yönetimindeki 59 LT 217 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu bariyere çarptı. Kazayı gören İhsan Canpolat kullandığı 10 ALN 14 plakalı TIR'ın hızını düşürdü. Bu sırada arkadan gelen Cevat Topçu yönetimindeki 35 AJ 3802 plakalı tanker, TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesine giren tankerin şoförü Cevat Topçu sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Cevat Topçu'nun yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

SAKARYA KAZA NEDENİYLE YAVAŞLAYAN TIR'A ARKADAN ÇARPAN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
SAKARYA KAZA NEDENİYLE YAVAŞLAYAN TIR'A ARKADAN ÇARPAN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
SAKARYA KAZA NEDENİYLE YAVAŞLAYAN TIR'A ARKADAN ÇARPAN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
SAKARYA KAZA NEDENİYLE YAVAŞLAYAN TIR'A ARKADAN ÇARPAN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
SAKARYA KAZA NEDENİYLE YAVAŞLAYAN TIR'A ARKADAN ÇARPAN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
SAKARYA KAZA NEDENİYLE YAVAŞLAYAN TIR'A ARKADAN ÇARPAN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
SAKARYA KAZA NEDENİYLE YAVAŞLAYAN TIR'A ARKADAN ÇARPAN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
SAKARYA KAZA NEDENİYLE YAVAŞLAYAN TIR'A ARKADAN ÇARPAN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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