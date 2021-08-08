Son dakika haber... Kaza anı düğün konvoyunu çeken kameraya yansıdı: 3 yaralı
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Son dakika haber... Kaza anı düğün konvoyunu çeken kameraya yansıdı: 3 yaralı

Son dakika haber... Kaza anı düğün konvoyunu çeken kameraya yansıdı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı düğün konvoyunu çeken kameraya yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı düğün konvoyunu çeken kameraya yansıdı.

Kaza, Kdz. Ereğli-Zonguldak yolu üzeri Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan caddeye giriş yapmakta olan Düğün konvoyunu görerek sol şeride geçmek isteyen Gökhan B. idaresindeki 67 UG 301 plakalı panelvan araç, Emrullah G. idaresindeki 67 ABN 879 plakalı hafif ticari kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile 67 ABN 879 plakalı panelvan araç refüj üzerinde devrilirken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada, sürücülerin yanı sıra 67 ABN 879 plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ufuk S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kaza sonrası polis ekipleri trafiği alternatif yoldan sağlarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza bölgesinde polis ekiplerinin incelemeleri sonrası kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı düğün konvoyunu çeken kameraya yansıdı. Görüntülerde, düğün konvoyunu gören şoförün, şerit değiştirirken soldan gelen araç ile çarpıştığı görülüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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